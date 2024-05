"Ha creato danni e s'è scagliato contro i poliziotti": denunciato paziente psichiatrico

Danneggiamento aggravato, furto, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. È per queste ipotesi di reato che l'uomo - che ha dato in escandescenze in una struttura sanitaria per pazienti psichiatrici ed ha aggredito due poliziotti, facendoli finire al pronto soccorso - è stato denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento.

A farlo sono stati gli stessi agenti della sezione Volanti che erano accorsi sul posto per cercare di riportare la calma nella struttura sanitaria che si trova alla periferia della città dei Templi. Ma gli agenti sono stati appunto aggrediti, riportando ferite guaribili in pochissimi giorni. A carico dell'uomo, a questo punto, è stata formalizzata la denuncia.

