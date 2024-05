Paziente psichiatrico si scaglia contro due poliziotti: agenti al pronto soccorso

Non gradisce il trattamento e inizia ad urlare e a minacciare tutti. Composto il 112 e giunti gli agenti della sezione Volanti, anziché calmarsi l'uomo s'è scagliato contro i poliziotti che sono rimasti feriti e sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. E' stato il pandemonio in una struttura sanitaria per pazienti psichiatrici, alla periferia di Agrigento.

A chiamare il numero unico d'emergenza, quando si sono accorti che la situazione era ormai ingestibile, sono stati gli stessi operatori della struttura. Ma anziché calmarsi, il degente è andato su tutte le furie e s'è scagliato contro i poliziotti che, per loro fortuna, hanno riportato ferite e traumi guaribili in pochi giorni.

