Pavimentazione trappola per i pedoni in via Atenea: per fortuna i gruppi folk faranno solo una fiaccolata "statica"

La pavimentazione di via Atenea, nonostante i recenti lavori di manutenzione, resta ad oggi una strada a rischio per i pedoni, a causa degli avvallamenti presenti sul lastricato e che, nonostante i rattoppi dei giorni scorsi, non ha un piano di calpestìo ottimale per quanti passeggiano nel salotto buono della città. Come da tradizione, nella sinuosa arteria del centro storico, si sono svolte le sfilate dei gruppi folk del Mandorlo in Fiore, le recenti norme in materia di pubblica sicurezza però, hanno costretto gli organizzatori della kermesse a rivedere il passaggio dei gruppi dalla via Atenea che, per come avverrà anche in occasione della fiaccolata dell'amicizia in programma per venerdì prossimo 10 marzo, non potranno più danzare per il pubblico ma si dovranno limitare al semplice transito.

La fiaccolata “statica” se da un lato potrebbe penalizzare lo spettacolo dall'altro lato, tutela l'incolumità dei tanti ballerini che, proprio a causa della pavimentazione irregolare, sarebbero esposti ad eventuali cadute. Limitare i potenziali rischi è stato l'imperativo assunto dagli organi competenti nel definire gli aspetti organizzativi della manifestazione più rappresentativa della città, anche se c'è da dire, che il rischio di inciampare, cadere, farsi male ed eventualmente chiedere un risarcimento dei danni al Comune, non è un problema esclusivamente legato allo svolgimento del Mandorlo in Fiore o di altri eventi, ma è un rischio che i pedoni corrono trecentosessantacinque giorni all'anno.