"Violenza sessuale su disabili", dopo l'arresto l'appello di Patronaggio: "Denunciate sempre"

Un appello alla collaborazione che il procuratore ha già fatto in passato anche per circostanze diverse da questa, al fine di diffondere tra i cittadini la fiducia nello Stato e delle sue istituzioni

"Violenza sessuale su una paziente", arrestato operatore sanitario

„Dopo l'arresto in flagranza di reato per aver abusato di pazienti disabili di un operatore sanitario, il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio lancia un appello alla collaborazione nei confronti dei cittadini. In particolare, considerate "le modalità seriali della condotta", il magistrato invita "quanti a conoscenza di episodi analoghi a rivolgersi con fiducia agli investigatori dell'Arma che hanno competenza e misura per valutare le eventuali denunzie all'interno di un più ampio quadro investigativo".+

