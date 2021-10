Rocambolesco arresto del pastore-piromane, il maresciallo Merlino: ”Bloccato dopo un inseguimento di dieci chilometri”

“Questa operazione ha permesso di mettere in atto la strategia dei carabinieri che deve essere presente sul territorio anche in quelle giornate durante le quali i piromani pensano di agire liberamente”. Così ai microfoni di AgrigentoNotizie il maresciallo capo Vincenzo Merlino, comandante della stazione carabinieri di Sant'Angelo Muxaro a margine della conferenza che al comando provinciale dell'Arma è servita per illustrare i dettagli dell'operazione che ha portato all'arresto del pastore accusato di incendio doloso e per detenzione illegale di armi.

“In una zona isolata, ci ha insospettito la presenza di una macchina ferma e di una persona che guardava verso l'incendio – spiega il maresciallo Merlino - appena ci ha visti si è subito dato alla fuga. Un collega è rimasto sul posto per cercare di spegnere il rogo con un estintore mentre io lo ho inseguito in macchina per circa dieci chilometri e poi – conclude - lo ho bloccato”.