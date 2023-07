Incidente in campagna, scivola in una scarpata e finisce dentro un fosso: morto pastore 55enne

Stava pascolando le sue pecore quando all’improvviso sarebbe scivolato in una scarpata finendo in un fosso nelle campagne di Naro. Una caduta fatale che non gli ha lasciato scampo. E’ morto così Rosario Alaimo, pastore di 55 anni. A trovarlo sarebbe stata una persona che transitava lì casualmente. Accanto all'uomo senza vita c’era il suo cane che è rimasto a vegliare sul suo padrone. Nel luogo della tragedia sono giunti i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco. Nulla da fare per il pastore che, all'arrivo dei soccorsi, era ormai cadavere.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.