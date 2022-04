"Passeggiata per l'autismo", riecheggia l'accorato appello: "Occorre un centro polifunzionale per gli adulti"

A dare buone notizie è stato Gioacchino Volpe, direttore Neuropsichiatria infantile dell'Asp: "Si aprirà, a breve, un centro diurno per i bambini affetti dallo spettro dell'autismo"

Angela Rancatore, vice presidente dell'associazione "VitAutismo", docente del liceo Politi e mamma di Ruben, è tornata a lanciare l'appello sulla necessità delle famiglie di avere delle strutture adeguate per ospitare i ragazzi nella vita adulta: "Occorre che si crei un centro polifunzionale, una struttura che non dia solo terapie. Serve una struttura per l'autismo".

Nonostante la giornata uggiosa s'è svolta la prima, delle due previste, "Passeggiata per l'autismo": il corteo - formato da studenti e associazioni di sportivi, volontari, medici ed infermieri - si è messo in cammino lungo i viali della cittadella della salute di Agrigento ed è giunto all’orto botanico. La passeggiata ha avuto lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e invitare le istituzioni a promuovere l’inclusione delle persone nello spettro autistico in tutti gli aspetti della vita.

A dare buone notizie è stato Gioacchino Volpe, direttore Neuropsichiatria infantile dell'Asp di Agrigento: "Si aprirà, a breve, un centro diurno per i bambini affetti dallo spettro dell'autismo".