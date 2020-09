Passeggero della Tua positivo al Covid 19, l'Asp: "Chi ha viaggiato su questo bus ci contatti immediatamente"

Un passeggero di un bus di linea è risultato positivo al Covid 19. L'azienda ospedaliera di Agrigento sta rintracciando quei pochi passeggeri, due o tre circa, che hanno viaggiato intorno alle ore 14.00 di giovedì scorso, 17 settembre, sull’autobus urbano Tua della linea 4/ (in servizio lungo la tratta che va dall’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento verso il piazzale Fratelli Rosselli) "a mettersi in contatto con il dipartimento di prevenzione Asp attraverso il contatto telefonico mobile 339.6738639 oppure ai fissi 0922/407192 o 0922/407536".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’invito - si legge in una nota dell'Asp - a scopo precauzionale, deriva dalla necessità di fornire comunicazioni agli interessati stante che un altro passeggero presente sullo stesso bus di linea è risultato positivo al Covid-19. Sempre a scopo precauzionale, l’autista del mezzo, pur disponendo di dispositivi di protezione individuale durante il servizio, verrà sottoposto questa mattina, martedì 22 settembre, a tampone rino-faringeo e, nelle more, è stato posto in isolamento fiduciario".