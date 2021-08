Passeggero del bus positivo al Covid, l'appello dell'Asp: "Contattateci"

Passeggero del bus positivo al Covid: l'Asp chiede alle altre persone che erano sul mezzo di prendere contatti per avviare un protocollo di sicurezza.

Il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Vittorio Spoto, con una nota, invita i passeggeri (che dovrebbero essere sei) che hanno viaggiato ieri, martedì 17 agosto, sull’autobus della ditta Salvatore Lumia in servizio lungo la tratta che è partita alle ore 14.25 circa da via Roma a Siculiana in direzione Agrigento, "a mettersi in contatto con il dipartimento attraverso il contatto telefonico mobile 339.6738639 oppure ai fissi 0922/407173, 0922/407536 o 0922/407572. L’invito, a scopo precauzionale - fa sapere l'Asp con una nota -, deriva dalla necessità di fornire comunicazioni agli interessati stante che un altro passeggero presente sullo stesso bus di linea è risultato positivo al Covid-19".