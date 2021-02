Passeggero del bus positivo al Covid, l'appello dell'Asp: "Contattateci"

Il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Vittorio Spoto, invita i tre passeggeri che hanno viaggiato nella mattina di oggi, sull’autobus urbano Tua della linea 1 (in servizio lungo la tratta che è partita alle 9 da piazzale Fratelli Rosselli per arrivare alle 9,30 a Villaseta, passando per la fermata intermedia di Bonamorone) a mettersi in contatto con il dipartimento attraverso il contatto telefonico mobile 339.6738639 oppure al fisso 0922/407173 (dalle ore 9.00 alle 17.00).

"L’invito, a scopo precauzionale - spiega l'Asp con una nota -, deriva dalla necessità di fornire comunicazioni agli interessati stante che un altro passeggero presente sullo stesso bus di linea è risultato positivo al Covid-19". La Tua ha provveduto alla sanificazione del mezzo.