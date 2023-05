Ritardi nel rilascio dei passaporti? La Questura chiarisce: “Nessun disservizio, pronti ad accogliere gli utenti”

La Questura di Agrigento è pronta, con un apposito programma settimanale, ad accogliere tutti gli utenti che hanno la necessità di ottenere il rilascio di passaporti. E chiarisce che non ci sono ritardi o disservizi.

“Al fine di tranquillizzare l’utenza ed assicurare ogni possibile urgenza - si legge in una nota - si comunica che, a decorrere da martedì 2 maggio e fino a cessate esigenze, gli utenti che, sprovvisti di prenotazione con l'agenda passaporti on line, per motivi di lavoro, studio, salute e turismo, hanno esigenze che rivestono carattere di urgenza, supportate da adeguata documentazione (partenza entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza) possono recarsi in Questura a presentare l'istanza rispettando la seguente programmazione denominata “Open day”: il lunedì dalle 15 alle 18; il martedì dalle 9 alle 13; il mercoledì dalle 15 alle 18; il giovedì dalle 15 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13 e la domenica dalle 9 alle 13.

Le competenze territoriali di questo ufficio riguardano i comuni di Agrigento, Aragona Cammarata, Casteltermini, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Raffadali, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina”.