Cos'è il "pass" per gli spostamenti tra regioni in zona gialla, arancione e rossa

Lo ha annunciato il premier insieme al ministro Roberto Speranza. Come funzionerà in concreto questo pass? Che cosa si sa al momento

Nelle prossime settimane arriverà l'ok agli spostamenti tra le regioni in zona gialla e con un 'pass' anche tra le regioni di colore diverso (non è stata però indicata una data precisa). Lo ha annunciato oggi il premier Mario Draghi in conferenza stampa insieme al ministro Roberto Speranza. Come funzionerà in concreto questo pass? Che cosa si sa al momento? L'unica certezza è che i tempi non sono strettissimi.

Pass per gli spostamenti tra regioni a maggio 2021

Gli spostamenti tra le regioni di fascia gialla saranno liberi da maggio secondo quanto fatto intendere da Draghi e Speranza. In attesa dell'ufficialità tramite decreto, si può desumere che gli spostamenti tra territori gialli saranno liberi, senza necessità di alcun "pass".

Diverso invece il discorso per quel che riguarda la mobilità tra le regioni che si trovano in fasce con restrizioni diverse (zona arancione e zona rossa): in quel caso bisognerà avere un certificato; è molto probabile che sarà richiesta una documentazione che attesti di essere stati sottoposti al vaccino, oppure di avere un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti oppure ancora di aver avuto il Covid ed essere guariti.

Chi ottiene il Pass ha la possibilità di spostarsi liberamente nel territorio nazionale e accedere a determinati eventi (culturali, sportivi) riservati ai soggetti muniti di pass.

L’argomento è molto sentito da tanti italiani, dai congiunti fuori regione, ovvero quelli che per motivi di lavoro abitano in una ragione diversa da quella del partner, ma anche dai tanti che per altri motivi (turismo interno, ad esempio) non sperano di potersi spostare presto liberamente sul territorio nazionale quando l'andamento del contagio lo permetterà. Non pare però che il pass permetterà ogni tipo di spostamenti, in base alle prime indiscrezioni. Staremo a vedere.

Ricapitolando quindi, Draghi non ha ancora definito esattamente per cosa servirà, ma su cosa dovrà contenere il documento ci sono pochi dubbi:

l’indicazione di aver ricevuto un vaccino Covid-19;

un certificato medico che attesti di essere guariti dal Covid-19;

l’indicazione di aver fatto un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti allo spostamento.

Il "green pass" europeo

L'idea alla base del "pass" per spostamenti tra Regioni di colori diversi è quella di anticipare il "green pass" europeo. Ma attenzione: i tempi di definizione del nuovo pass mobilità, "non saranno brevi"; fonti qualificate di governo hanno spiegato semplicemente che si guarda al modello del pass europeo. Possibile che fino a maggio inoltrato non se ne farà nulla. Gli spostamenti tra Regioni sono ancora vietati quindi in Italia, ma presto la regola dovrebbe cambiare.