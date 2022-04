Raccolta differenziata, servizio regolare nell’agrigentino anche per le festività legate alla Pasqua

Non varieranno i turni di raccolta dei rifiuti nei giorni legati alle festività della Settimana Santa e in occasione di Pasqua e pasquetta. Ad Agrigento, così come a Licata, Canicattì, Sciacca, Favara e in tutti gli altri comuni, gli operatori ecologici del raggruppamento temporaneo di imprese composto da Iseda, Sea e Seap, saranno regolarmente in servizio sia domani che il Lunedì dell’Angelo, per svuotare i mastelli del “porta a porta”. La raccolta si fermerà soltanto il 17 aprile, giorno di Pasqua in quanto domenica.