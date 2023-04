Chiesa di Sant’Alfonso stracolma per la rappresentazione delle “Ultime ore di Cristo”: applausi per attori e regista

Numerosi attori non professionisti hanno messo in scena una ricostruzione fedele e credibile delle “Ultime ore di Cristo” (questo il titolo della rappresentazione) che ha riempito la chiesa di Sant’Alfonso, poco distante dalla cattedrale di San Gerlando in via Duomo, in ogni ordine di posto.

La messinscena è stata seguita da oltre 300 persone, molte delle quali rimaste in piedi all’ingresso della chiesa perché non c’erano più posti a sedere.

La messinscena è stata allestita dalla compagnia “Akragante”. Protagonisti Claudio Fazio, Chiara Trupia, Daniele Bugea, Francesco Curto, Simona Carbone, Francesco Caramanno, Giuseppe Alonge, Angelo Provenzano, Alessandro Farruggia, Gerlando Barbaro, Rosetta Zicari, Sandro Capizzi, Carmen Messina, Gaetano Vella, Maurizio Lucera, Gero Alfano, Rita Ruoppolo, Renato Terranova, Salvina Siracusa, Davide Piparo, Pietro Di Rosa e Libertino Burgio. L’unico attore di lungo corso inserito nel cast, con una carriera da professionista di lungo corso, è stato Alfonso Marchica, nel ruolo di Giuda, che si è occupato anche le scenografie. I costumi sono stati curati dai “Figli della carità”.

A firmare la regia è stato Pietro Gnoffo.