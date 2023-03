Pasqua e Pasquetta, la Tua garantirà alcune corse dei bus urbani: ecco le linee che rimaranno attive e gli orari

Per le due giornate di Pasqua e Pasquetta, il 9 e 10 aprile prossimi, gli autobus urbani in città saranno meno ma non spariranno del tutto. La Tua, infatti, garantirà alcune corse mantenendo i percorsi essenziali.

In particolare rimarranno attivi i seguenti percorsi:

Linea 1 Agrigento, Valle dei Templi Porta V, Villaseta e Monserrato.

Linea 2/ Agrigento, valle dei Templi Giunone, Villaggio Mosè, San Leone.

Linea 3/ Agrigento, San Leone, Viale delle Dune, via Cavaleri Magazzeni.

Linea 4 Agrigento, Fontanelle, San Michele, ospedale San Giovanni di Dio.

Ed ecco gli orari: Linea 1 7:40 - 13:03 - 15:03 - 20:00; Linea 2/ 7:40 - 13:40 - 15:35 - 20:35; Linea 3/ 8:30 - 13:40 - 15:19 - 20:31; Linea 4: 8:00 - 13:00 - 16:00 - 20:00.

La ditta, tra l’altro, in questi giorni sta sostenendo la candidatura della città dei templi a Capitale italiana della cultura 2025.