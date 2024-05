Parco del lungomare Falcone e Borsellino, al via lavori di restauro nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci

Il presidente della seconda commissione consiliare Fabio La Felice ha annunciato che oggi, giovedì 23 maggio, avranno finalmente inizio i lavori di ripristino del parco giochi per bambini sul lungomare di San Leone. “La commissione che presiedo - ha detto - si è occupata tante volte della questione affinché lo spazio adibito ai giochi per bambini venisse ripristinato e ammodernato. Circa 20 giorni fa abbiamo ricevuto l’assessore Principato che ci ha garantito che i lavori sarebbero iniziati e terminati entro il mese di giugno. Siamo soddisfatti e orgogliosi che l’area ritorni finalmente sicura e che saranno istallati anche giochi per bambini diversamente abili”.

“Il 23 maggio - aggiunge il consigliere comunale Roberta Zicari - è l’anniversario della strage di Capaci, giorno in cui Falcone, sua moglie e la sua scorta persero la vita per rendere la Sicilia libera dalla mafia. Mi sembra un ottimo giorno per iniziare i lavori di ripristino e ampliamento del parco giochi del lungomare dedicato proprio a Falcone e Borsellino. Finalmente, dopo più di 2 anni di impulso e stimolo all'amministrazione attiva, iniziano i lavori. Il consiglio comunale, con atto di indirizzo, ha scelto di mettere in sicurezza ed ampliare il parco che adesso verrà arricchito con qualche gioco nuovo e con un’area fitness. Nonostante il ritardo ringrazio il sindaco Miccichè e l'Assessore Principato per aver portato a termine l’obiettivo”.