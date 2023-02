Nuovo parco giochi a Cianciana, tutto pronto per la gara d’appalto: ecco come sarà

Il prossimo 7 marzo sarà espletata la gara d'appalto per la realizzazione del parco giochi a Cianciana in corso Cinquemani Arcuri, angolo via Mascagni, davanti la villa comunale nel lotto di proprietà ex Cordova.

"Sarà anche realizzata - ha spiegato il sindaco Francesco Martorana - l'area fitness all’aperto nell'area comunale della cooperativa edilizia Chincana. Il tutto con pavimentazione in colata di gomma, giochi e attrezzi per il fitness di ultima generazione. L'importo dei lavori a base d'asta è pari a 561.562,88 euro. Questi lavori rientravano nel progetto di riqualificazione del quartiere Canalello e altri spazi urbani degradati per i quali vi è stata la risoluzione del contratto d’appalto per il ritardo e il grave inadempimento contrattuale nella mancata esecuzione di gran parte delle opere, nell'ingiustificata assenza dal cantiere, nell'arbitraria sospensione dei lavori e nell'abbandono del cantiere”.

I progettisti di questo nuovo intervento sono l’architetto Paolo Sanzeri, il geometra Giuseppe Sanzeri e il R.U.P. Gaetano Restivo.

Il progetto dei due tecnici dell’ufficio comunale ciancianese prevede complessivamente un importo di 1.300.000 euro con un finanziamento del Ministero dell’economia.