Valle dei Templi, si punta al milione di visitatori: è stata un'estate da record

Dopo lo stop della pandemia e il rallentamento post Covid dei flussi di viaggiatori, il 2023 si proietta ad essere un anno da record per la Valle dei Templi. Il numero degli accessi soprattutto nel periodo estivo, infatti, sembra restituire all'area archeologica la concreta speranza di raggiungere e superare l'obiettivo del milione di ingressi, sfiorato proprio nel 2019.

Secondo i dati, infatti, ad agosto si sono contati 185mila ingressi contro i 166mila del 2022. Bene anche a giugno con 103mila a fronte dei 78mila del 2022, mentre in sostanziale pareggio luglio, con 102mila ingressi in un mese che però, si ricorderà, ha visto la Sicilia tagliata fuori da tutto a causa dei roghi che hanno colpito prima l'aeroporto di Catania e poi la provincia di Palermo.

A settembre non si ha ancora un dato definitivo, ma sembra marciare a grandi falcate verso un nuovo record, con, mediamente 4.500 ingressi al giorno.

"Crediamo che anche la mostra di Leonardo ospitata a Villa Aurea abbia fatto la sua parte, quantomeno per i visitatori regionali - spiega il direttore Roberto Sciarratta -. Ad essere cambiata è la tipologia dei turisti, rispetto anche allo scorso anno: ci sono nuovamente i bus con i tour organizzati, ma moltissimi visitatori arrivano in auto, in piccoli gruppi e in modo autonomo".

Tanti visitatori significa, anche, tante persone da gestire in termini di servizi ma anche di viabilità.

"Certamente sì, una crescita così importante di accessi si traduce necessariamente in un maggiore impegno sul versante della gestione di persone, auto, bus. Serve un impegno - conclude Sciarratta - comune quelle aree di accesso alla Valle, ripensando la viabilità per gestire questo flusso di persone soprattutto nel periodo estivo".