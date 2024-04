Il Parco archeologico "compra" una necropoli: acquistati terreni per oltre 240mila euro

Sede di beni storici e sottoposta vincolato, ma in vendita al "miglior offerente". E' il destino di molti terreni all'interno del perimetro della Valle dei Templi, che negli anni sono stati appunto inseriti nel perimetro dell'area archeologica senza però essere stati espropriati.

Un nuovo caso riguarda la cosiddetta necropoli Giambertoni. Un'area ampia, nei pressi di viale La Loggia, è stata adesso acquistata dal Parco archeologico, applicando un diritto di prelazione su due privati che avevano tentato di acquisire la medesima porzione di terreno, grande oltre 5 ettari, cioè la "Nava Edil srl" e fondazione "Teatro Valle dei Templi" al prezzo di 240mila euro.

Una somma che può apparire elevata, ma che è commisurata al valore di mercato dell'area (che si trova a destra di viale La Loggia, in piano San Gregorio) e che, dice una delibera del Parco, "è inserito in un contesto di grandissima valenza archeologica, consistente nella principale necropoli di età romana, la cosiddetta necropoli Giambertoni, solo in parte indagata, che ha restituito reperti di straordinaria importanza, quale il cosiddetto sarcofago 'del bambino' ed il sarcofago 'di Teano', solo per citarne alcuni, che segna profondamente il paesaggio suburbano della città antica".

Per il Parco quindi ritiene che la necropoli "non essendo stata completamente indagata, ha un altissimo potenziale archeologico che va tutelato per le future indagini", ma soprattutto che il rudere presente nella zona "potrebbe essere utilizzato nell’ambito della fruizione della necropoli e del contesto limitrofo, ovvero il santuario di Asklepio".

Da qui la decisione a completare l'acquisto che, comunque, non sarà l'unico per lo stesso scopo: è infatti intenzione del direttore Roberto Sciarratta procedere anche all'acquisizione dell'area, mai espropriata, della necropoli Pezzino, affinché si possa procedere ad interventi di manutenzione, tutela e fruizione.