Parco dell'Addolorata invaso dai rifiuti, Mareamico: "Pronti alla bonifica"

Parco dell'Addolorata abbandonato a sé stesso e invaso dai rifiuti. A denunciarlo è l'associazione Mareamico che anticipa la propria volontà ad un intervento di bonifica con la collaborazione di volontari "a patto - scrivono in una nota - che si provveda a chiudere tutti gli accessi e montate le telecamere, al fine di impedire che gli incivili lo ricolmino nuovamente di rifiuti".

In effetti la condizione è abbastanza condivisibile, stante che gli interventi di bonifica negli anni sono stati innumerevoli, così come gli appelli e gli annunci rispetto alla possibilità di recuperare l'unica area di questo tipo presente in città, per quanto larga parte di essa sia ormai gravemente danneggiata dall'incuria e dai vandali e una parte - come per esempio l'anfiteatro - non sia mai stata del tutto completata.