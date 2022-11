Parco Icori da eterna incompiuta a discarica perenne: ecco le immagini

Non c'è stata amministrazione comunale di Agrigento che, almeno negli ultimi cinque lustri, non abbia annunciato opere di riqualificazione per il parco dell'Addolorata, la suggestiva terrazza che si affaccia sul mare dalle pendici della collina di Girgenti. Nel corso degli anni, è diventato anche difficile elencare i tanti buoni propositi dei diversi amministratori che da Palazzo dei Giganti hanno anche parlato di affidarlo ai privati per farne un parco giochi piuttosto che inserirlo in percorsi ciclabili per connettere il centro storico con la Valle dei Templi. Ad oggi però nessuna delle idee progettuali si è concretizzata e il parco continua ad essere una delle mete preferite dagli incivili che indisturbati depositano rifiuti, anche pericolosi, rendendola una perenne discarica abusiva.

