Parcheggio di via Gioeni, un anno dopo il recupero regna il degrado

Era il febbraio dello scorso anno quando il Comune di Agrigento diede vita, dopo anni di attesa, alle operazioni di pulizia e manutenzione di uno dei grandi parcheggi di via Gioeni che costituiscono non solo una significativa entrata per Palazzo dei Giganti ma anche uno "sfogo" importante per la viabilità del centro città.

Lavori che consentirono di rimuovere i canneti, ormai alti più di due metri, ma anche di ribitumare l'intero piazzale, costellato da gigantesche buche. Peccato che a mancare sia oggi la manutenzione necessaria per mantenere la situazione di pieno decoro in un'area che, va ricordato, frutta ogni giorno non poche risorse al Comune.

Assenti, tra l'altro, anche i pali di illuminazione pubblica, così che il parcheggio presenta delle ampie zone di penombra che non favoriscono certamente la sicurezza pubblica.