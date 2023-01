Il parcheggio pluripiano torna a riaprire ... ma a "singhiozzo": solo quando serve al teatro

"Non tutti gli adempimenti sono stati esauriti per un’apertura a tempo indeterminato dell’impianto, ma ad ogni modo sono stati effettuati sulla struttura interventi per ripristinare la piena funzionalità dell’impianto di sicurezza antincendio". Lo ha scritto il sindaco di Agrigento, Franco Micciché. Ed è stata firmata, dal dirigente del settore Patrimonio di palazzo dei Giganti, un'ordinanza di temporanea riapertura al pubblico del parcheggio pluripiano. Un'ordinanza che prevede - per come ha voluto il sindaco - la riapertura temporanea appunto "legata ad eventi pubblici di prevedibile aggravamento del traffico veicolare, quale ad esempio l’apertura la sera del teatro per gli spettacoli".

Il parcheggio pluripiano è stato riaperto già ieri sera al pubblico. E così sarà anche oggi, fino a mezzanotte e mezza.

I piani fruibili sono dal piano primo fino al piano settimo. E' interdetto in modo assoluto - secondo quanto previsto dall'ordinanza - l’uso del piano O o terra; così - sempre in modo assoluto - degli ascensori.