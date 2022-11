Rogo al pluripiano, i vigili del fuoco: "Sistema antincendio malfunzionante"

"Considerato il mancato funzionamento dell’impianto di spegnimento automatico sprinkler, il Comando dei vigili del fuoco ha disposto di effettuare le necessarie verifiche al fine di eliminare la potenziale fonte di pericolo".

E' inserito in una delibera di giunta del Comune di Agrigento uno stralcio della relazione che i vigili del fuoco hanno realizzato in seguito alle fiamme dello scorso 2 settembre che danneggiarono il piano terra del parcheggio pluripiano di via Empedocle.

Un verbale che, ovviamente, non è inserito integralmente nell'atto dell'amministrazione che adesso punta ad una riapertura al pubblico a breve della struttura ma che indica inoltre come il "piano zero", da dove si è innescato il rogo e da sempre usato dal Comune come autorimessa non fosse stato nemmeno mai dotato della Scia, la dichiarazione di inizio attività.

Non solo, secondo quanto si legge, il Comando provinciale ha contestato "la carenza dei requisiti di sicurezza e dei presupposti per l’esercizio dell’attività in oggetto”, disponendo quindi “il divieto di prosecuzione dell’attività di autorimessa e la prescrizione di allontanare tutti i veicoli ivi in sosta”.

Per questo adesso è partito un atto di indirizzo che impegna 25mila euro per le manutenzioni che dovrebbero servire a far ripartire una struttura che è strategica per la viabilità del centro e per le casse comunali.

La pubblicazione della delibera, comunque, ha stimolato la polemica. "Paghi pesantemente (siamo in attesa di notizie dalla Procura della Repubblica che ha ricevuto l’informativa dai vigili del fuoco) chi ha permesso che il Pluripiano fosse mantenuto aperto in sfregio ad ogni legge dello stato mettendo a gravissimo rischio l'incolumità pubblica di chi lo ha frequentato nel periodo di apertura al pubblico - dice in una nota il responsabile del dipartimento trasparenza enti locali di Codacons, Giuseppe Di Rosa -. Venga inoltre inviata d’ufficio alla Procura della Corte dei conti la delibera di giunta approvata nei giorni scorsi".