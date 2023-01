Futuro sempre più incerto per il pluripiano, il Comune intanto rimborsa gli abbonati

Resta chiuso perché mancano i dipendenti per farlo funzionare. In attesa che si trovi una soluzione, dopo il "miracolo" Achille Lauro, il Municipio ha disposto - per scongiurare naturalmente ulteriori grane finanziarie - il rimborso degli abbonamenti del parcheggio pluripiano di via Pietro Nenni.

Il 2 settembre scorso, all'interno del parcheggio pluripiano, ci fu l'incendio di un'autovettura comunale. Ci furono danni all'impianto elettrico e al sistema di videosorveglianza. In esecuzione delle direttive del comando provinciale dei vigili del fuoco venne disposta la chiusura. Da quel momento in poi è dunque necessario procedere al rimborso dei residui di abbonamento mensili o annuali. Alcuni utenti hanno già formulato l'istanza di rimborso e dunque i funzionari di palazzo dei Giganti, per provvedere a queste liquidazioni, hanno impegnato la somma di 6.150 euro.

Poca roba, ma sempre soldi che dovranno essere sborsati. Il futuro? E' incerto perché c'è da definire il rapporto fra Comune e coop che ha gestito l'impianto, ma anche trovare qualcuno, fra i dipendenti comunali, da "dirottare" su questo servizio.