Automobilista resta bloccato nell'ascensore del pluripiano, liberato dai pompieri

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare l'agrigentino che è rimasto "prigioniero", per circa mezz'ora, dell'ascensore del parcheggio pluripiano di via Empedocle. È accaduto nella notte fra sabato e domenica. L'uomo, dopo svariati tentativi per far riaprire le porte, non ha potuto far altro, telefono cellulare in tasca, che chiedere aiuto ai pompieri che si sono subito precipitati sul posto e hanno liberato l'agrigentino.

Fino ad ora, nei mesi passati, erano state le auto - a causa del malfunzionamento della macchinetta per pagare - a restare "prigioniere" del parcheggio pluripiano di via Empedocle. Adesso è stato il "turno" dell'ascensore.