Parcheggio pluripiano, Codacons: "Vogliono svendere i beni comunali"

Il pluripiano di Agrigento affidato in gestione ai privati, Codacons: "Vogliono svendere i beni comunali". Il vicepresidente dell'associazione dei consumatori Giuseppe Di Rosa interviene dopo la pubblicazione del nostro articolo nel quale appunto diamo notizia delle attività in svolgimento da parte del Comune per garantire il funzionamento dell'impianto dopo la rescissione del contratto con il privato.

"Perché non creare una cooperativa terzo settore pubblico privata e gestire tutti i parcheggi, le strisce blu e la riscossione della tassa di stazionamento dei bus dando lavoro ad almeno 20 giovani agrigentini? - si chiede Di Rosa -. Ecco perché ho abbandonato il progetto Miccichè, prima delle elezioni era diverso: vinte le elezioni, tutto è tornato ad essere come era e cioè gestiamo malissimo i beni comunali, facciamo in modo che siano un problema per la macchina amministrativa, poi svendiamoli".