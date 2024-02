Parcheggio dei bus turistici "provvisorio" da alcuni anni, gli autisti: "Lavorare lì è pericoloso"

Nulla è più definitivo di quanto viene indicato come provvisorio. Così non stupisce che sia diventato praticamente un'istituzione il parcheggio dei bus turistici ricavato in uno strapuntino di piazza Vittorio Emanuele. Una soluzione tampone che risale addirittura al 2019 e che rimane oggi l'unica possibile per gestire i bus turistici.

Piazzale Rosselli, infatti, non possiede le dimensini adeguate per ospitare mezzi di linea e gran turismo: la "colpa" è di un muretto, che oggi ritaglia un'area di sosta dedicata al Genio Civile e che in realtà dovrebbe essere eliminato per permettere ai mezzi più lunghi di fare manovra. Un passaggio che attende ormai da 5 anni di essere consumato, in attesa che la Regione dia il "via libera" al nuovo progetto.

A lanciare più volte appelli è stato il Codacons e, adesso, a rilevare come quell'area di sosta sia un pericolo per chi ci lavora - e non solo - è anche il sindacato di categoria, la Filt Cgil, attraverso il segretario provinciale Francesco Pirrera.

"Il sovraffollamento dei pullman ormai è insostenibile - spiega in una nota - in un'area così ristretta. Siamo costretti a fare manovre a marcia indietro in un'area del tutto pedonale. Più volte è stata segnalata al Comune di Agrigento la pericolosità della situazione e il rischio che da un momento all'altro possa succedere l'irreparabile. Nonostante la professionalità degli autisti, infatti, spesso avvengono collisioni tra i mezzi in manovra, anche se fino a oggi per fortuna non si registrano danni a persona. Non si capisce come è possibile che il Comune mantenga una situazione così delicata e di costante pericolo senza intervenire. Serve - conclude - un'area più ampia e principalmente a norma di regolamento. Non è più accettabile questo silenzio da parte dell'amministrazione comunale e stiamo valutando una mobilitazione da parte del settore trasporti Agrigento".