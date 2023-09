Marciapiedi o vetrina di un autosalone? Incivili scatenati al viale della Vittoria

Parcheggiate comodamente sul marciapiede, come se fossero in esposizione. E' domenica sera al viale della Vittoria, sono appena le 10 ma per gli incivili è sempre l'ora della sosta selvaggia. Le foto ci sono state fornite da un lettore comprensibilmente indignato.

Se è vero che il Comune sta iniziando a prendere atto della situazione di anarchia e si iniziano a vedere le prime multe, pare evidente che molto resti da fare.