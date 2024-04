Destinato ai turisti, ma vuoto e inutilizzato: il destino di Cugno Vela

Completo, parzialmente funzionante ma in stato di totale abbandono. Stiamo parlando del grande parcheggio per bus di Cugno Vela, alle porte di Villaseta. Una struttura che era stata pensata ed era (è) destinata ai bus turistici ma che ormai da anni è un simbolo di degrado e inefficienza.

Ormai devastati i servizi igienici e la grande biglietteria, che è stata letteralmente smontata dai vandali, danneggiato in più punto l'asfalto che presenta avvallamenti, la struttura è però al momento aperta e, ai sensi di una vecchia determinazione dirigenziale, anche l'unico punto in cui i bus turistici dovrebbero poter sostare.

In realtà, invece, in assenza di multe e controlli - ma anche con la consapevolezza che Cugno Vela non è particolarmente "accogliente" per i mezzi - gli autobus parcheggiano dove vogliono in città, a volte senza pagare nemmeno la tassa di stazionamento, e con conseguenze a volte anche rilevanti rispetto alla sicurezza per pedoni e automobilisti.

Cugno Vela, che è stato per un periodo gestito da privati senza che però sia mai entrato pienamente in esercizio, sarà inserito nel futuro progetto di affidamento di tutte le aree di sosta cittadine, con, verosimilmente, lo sguardo rivolto verso il 2025.