Pretendeva soldi dagli automobilisti, ordine di allontanamento per parcheggiatore abusivo

Non potrà avvicinarsi a piazzale Caratozzolo, né ai viali Falcone-Borsellino e Delle Dune, a San Leone. Un ordine di allontanamento, per 48 ore, è stato firmato dal questore Emanuele Ricifari a carico di un posteggiatore abusivo che, nel pomeriggio di sabato, è stato “pizzicato” mentre era al “lavoro”. Il quarantasettenne agrigentino, G. G., infastidiva, e anche pesantemente, quanti si accingevano a posteggiare per poi fare una passeggiata e trascorrere qualche ora di relax.

Il posteggiatore chiedeva, anzi pretendeva, dei soldi. E lo ha fatto fino a quanto, appunto, non è stato bloccato dagli agenti della sezione Volanti della Questura. Per almeno un paio di giorni, pena denuncia penale, non potrà dunque rimettere piede nelle zone strategiche, adibite a parcheggio, del rione balneare.