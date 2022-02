Parcheggiatore abusivo di nuovo in azione, denunciato 58enne

Chiedeva, anzi pretendeva con forza, l’obolo. E se qualcuno degli automobilisti si lagnava o si rifiutava di pagare, il cinquantottenne si innervosiva. E’ stato bloccato – e denunciato alla Procura per attività non autorizzata di parcheggiatore abusiva – un agrigentino che era solito “lavorare” in centro. Non è stata la prima volta, fra l’altro, visto che negli scorsi mesi gli era stata contestata la stessa, illegale, attività.

A bloccare il parcheggiatore abusivo sono stati i carabinieri di Agrigento che, da sempre, così come anche le altre forze dell’ordine, tengono l’occhio puntato anche su questo genere di fenomeni. C’è stato un tempo, infatti, in cui ogni angolo libero, ed idoneo per il parcheggio, veniva “sfruttato” da improvvisati parcheggiatori: agrigentini, ma anche extracomunitari. Poi il livello d’attenzione è stato alzato e, di fatto, nella maggior parte dei punti adibiti a parcheggio di Agrigento, gli abusivi sono scomparsi. Ogni tanto però qualcuno ritorna. Ma non passa inosservato. Così è accaduto proprio in centro dove i carabinieri, vedendo all’opera il parcheggiatore abusivo, lo hanno subito bloccato, controllato e deferito alla Procura. Cosa che, appunto, era già accaduto, sempre a suo carico, non molti mesi addietro. Non è stato chiarito se al posteggiatore abusivo siano stati o meno sequestrati soldi, ma non è escluso che quelle poche decine di euro che certamente era riuscito a racimolare siano state poste sotto sequestro da parte dei militari dell’Arma. L’attenzione, inevitabilmente, resta alta. Anzi altissima perché le forze dell’ordine tutte non vogliono assolutamente che i parcheggiatori tornino ad “impossessarsi” delle aree comunali deputate alla sosta delle autovetture, location che nella maggior parte dei casi sono regolate con il sistema del park-card.