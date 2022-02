Parcheggio di via Gioeni, dopo anni rimossi sporcizie e canneti

E' un'area di sosta a pagamento, che produce incassi rilevanti per l'Amministrazione comunale, ma è da anni in stato di profondo degrado, con situazioni anche di evidente pericolo per la viabilità. Adesso, forse per la prima volta dopo lungo tempo, il parcheggio di via Gioeni è stato bonificato e reso più "normale".

Gli interventi realizzati ieri hanno permesso di rimuovere terra, spazzatura e canneti che erano cresciuti nel tempo anche a causa di una costante perdita d'acqua che sgorga indisturbata dal muro di contenimento. Lavori condotti con mezzi straordinari ma che si sono dovuti scontrare - come accade sempre - con il mancato rispetto dei divieti di sosta da parte dei cittadini.

Un ringraziamento all'operazione di bonifica è arrivato dal "Comitato Gioeni", che nei giorni scorsi aveva effettuato degli interventi di pulizia e al fine di ripristinare il decoro di un'aiuola che insiste nella stessa zona.

Le operazoni proseguiranno il prossimo 26 febbraio.