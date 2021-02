Parcheggi della Valle dei Templi, Di Rosa: "Stiamo perdendo milioni di euro"

“Stiamo perdendo milioni di euro”. E’ questo il grido d’allarme del leader del movimento “Mani Libere”, Giuseppe Di Rosa. L’agrigentino, tramite nota stampa, ha denunciato l’attuale situazione che riguarda la gestione dei parcheggi della Valle.

“Lo abbiamo scritto 5 anni fa - dice Di Rosa - ci chiediamo cosa sta facendo l’Amministrazone Miccichè in tal senso. Si tenga conto dei tempi tecnici perché potrebbe essere tardi. Siamo alla stretta finale e manca l’indirizzo politico. Cosa ci sfugge?. Milioni di euro si perdono dagli introiti dei parcheggi nella Valle e dalla riscossione della Tassa di stazionamento e l’opposizione di occupa di sanità regionale. Ssappiamo di dare fastidio a chi si arricchisce alle spalle degli agrigentini. Perchè l'opposizione non ne parla? Oggi dopo la proroga dell’ente Parco - dice Di Rosa - concessa al comune perché si insediava una nuova amministrazione, proroga abbondantemente scaduta, perché nessuno se ne occupa? Non interessa nessuno dare la possibilità di un lavoro dignitoso ai giovani agrigentini che stanno lasciando la nostra città ?

La pandemia ha cambiato il mondo, ma ad Agrigento nulla cambia perché nulla deve cambiare".