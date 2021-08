Parcheggi "selvaggi" nella Valle dei Templi, elevate 50 multe nel giro di un paio d'ore

Posteggio “selvaggio” – con vetture lasciate non soltanto in divieto di sosta, ma anche in doppia fila – lungo la via Passeggiata archeologica: la strada che conduce all’accesso, dal tempio di Giunone, della Valle dei Templi. Dopo ore di autentico calvario per gli automobilisti, alcuni dei quali sono rimasti incolonnati per più di un’ora, sono arrivati gli agenti della polizia municipale che, nell’arco di pochi minuti, hanno elevato più di 50 contravvenzioni a quanti, appunto, avevano lasciato l’auto laddove non si può. E di “segnali positivi, ma ancora insufficienti, oltre che tardivi”, ieri, ha parlato il consigliere comunale Pasquale Spataro.

Gli snodi viari attorno alla Valle dei Templi, in questo periodo presa d’assalto da visitatori e turisti stranieri, nelle ore di punta, vanno letteralmente in tilt. Nei giorni scorsi, proprio lungo la Passeggiata archeologica, all’altezza di Casa Sanfilippo che è la sede del Parco archeologico Valle dei Templi, si è registrato l’investimento di un turista tedesco di 10 anni che, uscendo dal camper, ha provato ad attraversare la strada.

I vigili urbani di Agrigento, nella giornata di giovedì, hanno, nel giro di pochissimo tempo, elevato ben 50 contravvenzioni. Ma quello che servirebbe – per concretizzare prevenzione e repressione – sarebbero proprio delle pattuglie mirate, concentrate, su quel tratto di strada. Ma gli agenti della polizia municipale sono quelli che sono: l’organico aveva, e continua ad avere, un numero insufficiente.