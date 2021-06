Parcheggi a pagamento, arrivano le tariffe agevolate per chi va in hotel o al ristorante

Piccola rivoluzione per le strisce blu, un piccolo incentivo turistico per rilanciare il centro storico

Arrivano le tariffe agevolate dei parcheggi a strisce blu per i turisti che soggiornano a Sciacca nelle strutture ricettive del centro storico. È l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore turistico ricettivo così profondamente danneggiato dall’emergenza sanitaria del Covid.

La conferma ufficiale arriva direttamente dal sindaco Francesca Valenti e dagli assessori Michele Bacchi e Sino Caracappa.

Attraverso la compilazione di una scheda di adesione, si chiede ai titolari delle strutture ricettive di manifestare l’interesse all’iniziativa, per concedere ai propri clienti l’uso degli stalli di sosta a strisce blu a condizioni economiche vantaggiose rispetto alle attuali tariffe. Il modello di istanza è allegato all’avviso reperibile sul sito internet del Comune (www.comunedisciacca.it).

Il Comune di Sciacca al momento gestisce un totale di 229 stalli di sosta a pagamento in Via Incisa, Piazza Mariano Rossi, Viale della Vittoria, Piazza Saverio Friscia, Via Giuseppe Licata, Piazza Don Luigi Sturzo. Gli automobilisti, per usufruire dei parcheggi a strisce blu, hanno la possibilità di utilizzare il cosiddetto “Gratta e sosta” e le applicazioni informatiche “My Cicero” e Telepass”.