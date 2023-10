"Parametri dell'acqua non conformi", scattano limitazioni all'uso

Parametri non conformi ai limiti di riferimento: il sindaco viete l'uso alimentare dell'acqua in via Alessio Di Giovanni, a Fontanelle. Il provvedimento è stato adottato dopo le analisi che hanno accertato lo sforamento dei limiti al civico 60.

In questo punto, quindi, è stato disposto di limitare l'uso dell'acqua che esce dai rubinetti che non dovrà essere destinata per consumo umano, alimentare e di igiene personale.