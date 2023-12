Il papa in udienza con i prefetti: "I migranti sono volti non numeri, preoccupato per la bassa natalità"

"Voi pensate: i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti, i tempi sono difficili. Vivete bene e muterete i tempi”. E' utilizzando le parole di Sant'Ambrogio che papa Francesco ha voluto spronare i prefetti d'Italia che ha ricevuto stamani in udienza. Fra le massime autorità di Governo anche il prefetto di Agrigento Filippo Romano.

Il pontefice si è soffermato sulla missione dei prefetti: "allargare la cerchia", per fare sentire a ogni cittadino la concreta vicinanza dello Stato. E si è soffermato sulla "ricucitura" fra centro e periferia. Papa Francesco ha anche parlato di ordine pubblico, rammentando che non si può gestirlo "senza un ordine interiore", e di emergenza immigratoria.

I migranti sono volti non numeri

La gestione dei flussi migratori non è un compito facile "perché affida alla vostra cura persone ferite e vulnerabili, spesso smarrite e reduci da traumi terribili. Sono volti e non numeri: persone che non si possono semplicemente classificare, ma che occorrerebbe abbracciare; fratelli e sorelle che hanno bisogno di essere sottratti dai tentacoli delle organizzazioni criminali, capaci di speculare senza alcuna pietà sulle loro disgrazie" - ha detto il papa durante l'udienza con i prefetti. "Abbiamo saputo dei lager in alcuni Paesi del Nordafrica - ha proseguito - dove quelli che vogliono venire in Europa sono trattati da schiavi, torturati e anche uccisi". "A voi è dato l'arduo compito - ha aggiunto - di organizzare sul territorio la loro accoglienza ordinata, basata sull'integrazione e sul costruttivo inserimento nel tessuto locale. Non potete essere lasciati soli in questo compito di sostenerli nei loro bisogni essenziali e al tempo stesso di prestare ascolto alle apprensioni e alle tensioni che si possono generare nei residenti, come pure naturalmente di intervenire quando si creino situazioni di disordine e di violenza". Papa Francesco ha sottolineato ancora: "Dobbiamo stare attenti: i migranti vanno ricevuti, accompagnati, promossi e integrati", "se non c'è questo cammino verso l'integrazione c'è pericolo".

L'immigrazione non è la soluzione

"In una terra dove mancano i figli", però, l'immigrazione non è una soluzione. "A me preoccupa la bassa natalità italiana!" - ha detto il pontefice ai prefetti, rievocando il fatto del cagnolino nella carrozzina, a cui lui fece una carezza pensando fosse un bimbo.

L'appello: coniugate legalità e umanità

La tutela dell'ordine pubblico è l'aspetto "prioritario e anche più delicato del vostro lavoro, perché richiede, spesso in situazioni imprevedibili e di emergenza, di coniugare il rispetto della legge con l'attenzione all'umano" - ha detto il papa ai prefetti, aggiungendo: "Legalità e umanità insieme, per dare alle disposizioni la necessaria applicazione e al contempo accostarsi anche a chi sbaglia con il rispetto dovuto, conciliando la tutela delle vittime con l'equo trattamento dei colpevoli. A ciò si aggiunge la grande responsabilità che avete di far fronte ai rischi che quotidianamente corrono i membri delle forze dell'ordine, di cui pure vi prendete cura". Il pontefice ha riconosciuto ai prefetti una sorta di "paternità istituzionale".

Italiani capaci di unirsi nei momenti difficili

"I problemi idro-geologici sono purtroppo emergenze ormai frequenti e coinvolgono tutti; legati a fenomeni atmosferici che dovrebbero essere insoliti e straordinari, sono diventati abituali a causa dei cambiamenti climatici. Ne siamo stati testimoni in questi ultimi tempi: pensiamo, per citarne alcuni, ai recenti disastri in Emilia Romagna, Toscana e Sicilia. Ma proprio in quelle circostanze - ha sottolineato papa Francesco nel corso dell'udienza coi prefetti - abbiamo avuto modo di ammirare, al di là di sterili polemiche, le migliori qualità del popolo italiano, che soprattutto nelle difficoltà sa unirsi in modo esemplare, congiungendo la solerzia delle istituzioni all'impegno dei cittadini. A voi è toccato il compito di gestire al meglio le risorse disponibili e di mettere in sinergia operatori pubblici e privati. È importante e urgente, nel presente come nel futuro, unire gli sforzi per tutelare, per tempo e con lungimiranza, la nostra casa comune".