"Visitate il Distretto Valle dei Templi": un pannello invita i turisti appena atterrati all'aeroporto di Palermo

Un invito a visitare la città dei templi e tutte le bellezze naturalistiche legate al territorio appena si atterra in aeroporto.

E’ questa la nuova iniziativa promossa dal Distretto turistico Valle dei Templi per dare il benvenuto ai turisti all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo.

E a fare da ambasciatrice del territorio distrettuale è una bellissima immagine del mare della Scala dei Turchi. Un pannello bifacciale che intende invogliare i passeggeri in transito nell'area "arrivi" a raggiungere questa parte della Sicilia.

Si tratta del primo tassello di un più ampio rapporto di collaborazione che il Distretto Valle dei Templi ha instaurato con la Gesap, ente gestore dell’aeroporto.

Inoltre potrà auspicabilmente essere la premessa per un tavolo di concertazione che abbia come obiettivi l'analisi delle politiche di sviluppo dello scalo aeroportuale di Palermo in relazione al territorio agrigentino e la creazione di un sistema integrato della mobilità aeroporto-città che veda interessati i comuni di Palermo ed Agrigento, le FF.SS., le autolinee extraurbane, l'ANAS e le reti di imprese.

“Desidero ringraziare – ha detto l'amministratore del Distretto, Fabrizio La Gaipa - l'amministratore delegato Giovanni Battista Scalia e il direttore generale Natale Chieppa per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati nel suggellare il rapporto di collaborazione fra Gesap e Distretto. La sinergia fra il territorio e le infrastrutture è una premessa indispensabile per lo sviluppo turistico. L'aeroporto di Palermo è, senza dubbio, la principale porta d’ingresso per questa parte dell'Iiola e strutturare un rapporto stabile è un fatto di straordinaria importanza per tutta la filiera del turismo”.