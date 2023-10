Pannelli informativi elettronici per i bus, aggiudicato l'appalto: verranno installati da una ditta svedese

Sarà una ditta svedese, la "Axentia technologies Ab", ad occuparsi della fornitura e posa dei 25 pannelli informativi elettronici di segnalazione fermata Tpl. Pannelli che - prendendo il posto delle vecchie tabelle metalliche - dovrebbero rendere più facile il servizio di trasporto urbano e l'attesa dei passeggeri. Si tratta, di fatto, di display multi-funzione che daranno precise indicazioni sui mezzi di linea in transito, orario di fermata previsto, minuti di attesa, eventuali ritardi e prossime destinazioni.

L'impresa svedese ha offerto un ribasso del 7,656% sui 78.375 euro, oltre Iva, quale somma a base di gara. L'importo di aggiudicazione è dunque di 72.374,61 euro, oltre Iva, per un importo complessivo di 88.297,02 euro.

Palazzo dei Giganti, per l'installazione di questi 25 pannelli informativi elettronici, sta sfruttando un finanziamento - da 100 mila euro - dell’assessorato regionale Infrastrutture e della mobilità.

Ecco dove saranno collocati i pannelli

I vecchi cartelli verranno sostituiti con quelli dotati di display elettronici in piazza Plebis Rea, via Nettuno a San Leone, parcheggio di piazza Ugo La Malfa, via Dante vicino l’ufficio postale, via Crispi nei pressi del cinema Concordia, museo archeologico in direzione San Leone, tempio di Ercole in direzione San Leone, casa di Luigi Pirandello, Porta V nella Valle dei Templi vicino la clinica Sant’Anna in direzione Agrigento, tempio di Ercole in direzione Agrigento, museo archeologico in direzione Agrigento, viale Caduti di Marzabotto a Villaseta vicino il comando dei vigili del fuoco, Villaggio Peruzzo, via Emporium nei pressi del camping in direzione San Leone, lungomare Falcone e Borsellino, Villaggio Mosè in via Del Vespro, ospedale San Giovanni di Dio in contrada Consolida, viale Dei Pini, viale Emporium nei pressi del camping in direzione Agrigento, tempio di Giunone, via Mazzini nei pressi del tribunale, via Piersanti Mattarella nei pressi del Polo universitario, stazione ferroviaria di piazza Marconi e via Mazzini 12.