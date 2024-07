Due lavoratori in nero sui due presenti nel panificio: denunciato artigiano

Due su due. Tanti i lavoratori in nero trovati in base a quelli presenti in un panificio di un paese dell'Agrigentino. A scoprirli, durante un'ispezione, sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro. Il titolare dell'attività artigianale, un trentacinquenne, è stato denunciato alla procura per omessa sorveglianza sanitaria, per non aver consegnato i dispositivi di protezione individuale.

Temporaneamente, come sempre avviene in questi casi, l'attività è stata chiusa per lavoro in nero appunto e violazioni in materia di sicurezza. Elevate anche ammende e sanzioni per circa 10mila euro.

