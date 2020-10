Festività "Ognissanti", Assipan e Comune dalla stessa parte: panifici aperti

L’associazione Assipan ed il Comune dalla stessa parte. Infatti, in occasione della festività di “Ognissanti” - domenica 1 novembre - i panifici saranno aperti. Forni accesi e concessione del tutto straordinaria per gli artigiani del pane. In città, dunque, i panifici rimarranno aperti. Buone notizie per i consumatori.

