Preso con oltre un chilo di cocaina comprata a Reggio Calabria, 27enne torna libero dopo 5 mesi

Obbligo di dimora nel solo centro urbano di Licata: il gip Giuseppe Miceli revoca di ufficio gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico ai quali era sottoposto da quasi quattro mesi il ventisettenne licatese Francesco Buscemi arrestato il 21 febbraio insieme alla fidanzata ventitrenne Federica Alongi dopo che la polizia li aveva bloccati con 1,2 chili di cocaina in auto.

Il giudice, pronunciandosi sulla richiesta dei suoi legali Alberto Caffarello e Vincenzo Alesci di concedergli l'autorizzazione a uscire da casa per andare al lavoro, ha deciso di alleggerire ancora di più il provvedimento restrittivo in considerazione della condotta tenuta dopo l'arresto e del decorso del tempo.

Nei confronti di Buscemi, quindi, è stato applicato il solo obbligo di dimora nel centro urbano di Licata con l'ulteriore prescrizione di restare in casa dalle 20 alle 8 salvo potere derogare per andare al lavoro in una pizzeria come chiesto dalla difesa.

Il giovane, secondo quanto in parte confermato, si sarebbe fatto accompagnare dalla fidanzata nel viaggio verso Reggio Calabria per ritirare un panetto di cocaina e portarlo a Licata dove la droga sarebbe stata venduta al dettaglio e avrebbe fruttato parecchio denaro.

Buscemi, in particolare, ha dichiarato di avere prelevato il pacco con la droga, su commissione, incaricato da una persona che non saprebbe riconoscere che gli avrebbe promesso di guadagnare 1.000 euro. Acquisto, quindi, che avrebbe fatto, secondo la sua versione, a insaputa della fidanzata e senza sapere cosa ci fosse all'interno del pacco.