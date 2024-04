"Macché vandalismo, le panchine sono state smontate per la manutenzione": la denuncia di un cittadino

"Signor sindaco, le spiego chi sono i vandali che hanno smontato le panchine: l'impresa incaricata dal Comune di manutenerle perché danneggiate".

A dirlo, in un video sui social, è il cittadino Peppe Lo Iacono, che interviene in seguito alla pubblica denuncia fatta sulla pagina ufficiale del Comune di Porto Empedocle dall'amministrazione Martello.

Questa mattina, infatti, in un post a nome del sindaco e dei componenti della giunta, il primo cittadino lamentava un raid vandalico ad opera di ignoti che aveva appunto distrutto due panchine. A sorprendere, però, era il fatto che le assi fossero state staccate e riposte con criterio ma, soprattutto, la ritinteggiatura dei piedi delle sedute.

Dettagli che non hanno insospettito l'amministrazione ma hanno appunto provocato la reazione di Lo Iacono, che in un video ironico ha spiegato che i "vandali" in realtà stavano svolgendo un lavoro per conto del Comune.

"Guardi che bravi questi vandali, signor sindaco - ha detto il cittadino - come hanno ridipinto bene queste panchine".

Tanti i commenti ironici a corredo del video. Nessuna risposta è arrivata dai componenti della giunta o dal primo cittadino.