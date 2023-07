"Caso panchine" in via Pirandello, il commerciante: "Nessun furto, smontata perché pericolosa"

Nessun furto, ma solo un intervento di rimozione (temporanea) di un componente di arredamento urbano pericoloso e, a quanto pare, di fatto "non conosciuto" dal Comune di Agrigento.

A distanza di alcune settimane dalla diffusione della notizia della sparizione di due panchine di via Pirandello donate dai residenti e dai commercianti, è la cofounder di "Cusà Fish", locale di recente trasferitosi dalla "sorella minore" di via Atenea in cortile Ficani, a chiarire la vicenda, gettando però nuovi interrogativi.

"La storia delle panchine ha una natura diversa da quella spifferata ai giornalisti per puro tornaconto personale e speravamo d’essere presi in considerazione - spiega Federica Barbadoro - visto che una delle sedute 'sparite nel nulla' ricade nella nostra area di concessione anche se non abbiamo contirbuito economicamente al loro acquisto. La seduta in questione risulta danneggiata, anche perchè è stata palcoscenico di una efferata rissa. Quando - più volte - ho chiesto lumi su questa panchina, a quanto pare, non risultava da nessuna parte. Ovvero, se qualcuno - come è successo - si fosse fatto del male a pagare i danni, doveva essere Cusà fish. Lo stesso Cusà fish che si è ritrovato - senza versare un euro - queste panchine davanti la porta di 'casa'. Belle ok, ma chi paga in caso di danni?".

Così si è deciso, "dopo l'ennesimo ferimento" di spostarla in un magazzino. "Lo abbiamo fatto alla luce del sole, senza nessun sotterfugio o situazione losca - dicono ancora - . Quindi, chi ha detto che quelle panchine sono state rubate - ovviamente facciamo riferimento solo ad una delle mancanti - racconta una verità distorta. Non si gioca con il pane della gente. Spesso siamo stati stanchi, non nascondiamo che abbiamo anche avuto voglia di mollare tutto e cambiare location, fino a che l'abbiamo fatto davvero. Dopo solo due anni di attività Cusà fish ha deciso di chiudere i battenti in via Pirandello ed ha scelto il cortile della via Ficani. Troppe sono state le cose che ci hanno infastidito".

Tra le situazioni più volte segnalate anche in passato, il mancato rispetto della Ztl da parte delle autovetture, i prolungati problemi con l'illuminazione pubblica e gli innumerevoli casi di violenza saliti molto spesso all'onore delle cronache.

"Per chiunque volesse dei chiarimenti in merito, le porte di Cusà sono aperte - conclude Barbadoro -. Siamo anche disposti a collaborare con le autorità competenti affinchè si ascoltino le nostre ragioni. Abbiamo acceso la luce quando gli altri l'hanno spenta. Lo abbiamo fatto perché amiamo questa terra, questo mestiere".

Rimangono però, appunto, alcuni interrogativi. Il primo: le panchine sono o non sono parte del patrimonio comunale? Sono state cioè donate e accettate con atti ufficiali? Perché se erano rotte non sono state mai riparate? E ancora, considerato che la panchina di pertinenza di "Cusà" è stata ricollocata, che fine ha fatto l'altra? I proprietari delle panchine ne hanno mai denunciato alle autorità il furto?