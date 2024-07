Telecamere di sorveglianza senza autorizzazione, scattano multa e denuncia

Aveva installato un sistema di videosorveglianza senza l'autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro. Un 55enne di Palma, presidente di un’associazione che garantisce un servizio di ambulanze, è stato quindi denunciato e multato.

La segnalazione è scattata dopo una verifica dei carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro del comando provinciale di Agrigento, insieme ai militari dell’Arma della Compagnia di Licata e agli ispettori del lavoro Sicilia.

L’attività rientra nella più vasta attività di controlli in strutture sanitarie, servizi ambulanze, ambulatori e laboratori di analisi presenti nella provincia agrigentina che vanno avanti da tempo e che hanno l’obiettivo di stanare quelle attività che non rispettano le regole. In questo caso è scattata pure una sanzione di 2.000 euro.

