"Uccise il cognato dopo continui litigi", pg chiede condanna più che dimezzata

Otto anni di reclusione contro i 17 e 4 mesi del processo di primo grado per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche e della provocazione: sono le richieste del sostituto procuratore generale Giuseppe Fici nei confronti di Raimondo Burgio, 39 anni, di Palma, accusato di avere ucciso il cognato Ignazio Scopelliti, 45 anni.

Il delitto è avvenuto il primo novembre del 2018, a colpi di pistola, davanti all'abitazione della madre dell'imputato. In primo grado, lo scorso 14 maggio, il gup di Agrigento Francesco Provenzano aveva escluso l'aggravante della premeditazione - che avrebbe fatto aumentare la pena in maniera considerevole - ma non gli aveva riconosciuto le attenuanti generiche e della provocazione che adesso, secondo il pg, vanno, invece, applicate. Il processo è stato aggiornato al 14 aprile per le arringhe dei difensori di parte civile Giuseppe Vinciguerra e Rossana Avanzato e dei legali dell'imputato, gli avvocati Francesco Scopelliti e Salvatore Pennica.

All'origine dell'omicidio, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal pm, ci sarebbero stati dei contrasti accesi fra la vittima e la moglie, sorella dell'imputato, i cui rapporti si erano incrinati tanto da arrivare a una separazione molto conflittuale.

Burgio, venditore di bombole Gpl e acqua minerale, in un primo momento, quando nell’immediatezza dei fatti fu sentito come testimone, aveva negato i fatti. Quando ha appreso che le immagini del sistema di videosorveglianza di un’abitazione lo avevano immortalato nitidamente mentre sparava al cognato, in pieno centro, in via Palladio, il cambio di strategia e la confessione precisando che andava in giro armato e aveva sparato per timore.

La difesa ha sempre sostenuto che si è trattato di legittima difesa.