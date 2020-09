Notte da far west con due feriti a pistolettate, chiusa l'inchiesta: 8 indagati

Un litigio al bar, la colluttazione e l'inseguimento con sparatoria che, solo per caso, non provoca un morto. La vittima, anzichè denunciare, si arma e tenta di vendicare l'agguato, un cugino cerca di fermarlo e viene colpito da un colpo di pistola. Poi vittima, amici e familiari tentano di sviare i poliziotti.

Il pubblico ministero Alessandra Russo ha chiuso l'inchiesta e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per otto palmesi protagonisti della notte da far west del 12 giugno del 2018 e dei successivi giorni in cui sarebbero state sviate le indagini. Si tratta di Francesco Gueli, 44 anni; Giuseppe Incardona, 64 anni; Gianmarco Onolfo, 29 anni; Leandro Onolfo, 27 anni; Calogero Onolfo, 59 anni; Elisa Immacolata Conti, 24 anni; Gioacchino Ingiaimo, 49 anni e Alessandro Gueli, 35 anni. I difensori (difesi dagli avvocati Giovanni Castronovo, Santo Lucia e Giuseppe Vinciguerra) avranno adesso venti giorni di tempo per provare a convincere il pm a non chiedere il rinvio a giudizio.

Tutto sarebbe partito da una lite avvenuta al bar con Francesco Gueli che avrebbe colpito in pubblico, con uno schiaffo, Incardona. Quest'ultimo prende la sua Mercedes e insegue Gueli a bordo di una Panda sparandogli addosso almeno dieci colpi di pistola, uno dei quali si ferma sullo schienale. Gueli, anzichè denunciare Incardona, occulta la macchina e si consulta con i familiari per organizzare la vendetta. Poi incontra per strada un conoscente, intercettato per altre vicende, che ha il gps e le microspie piazzate nell’auto. La squadra mobile ascolta in diretta il racconto di Gueli che dice che Incardona gli aveva sparato addosso e vuole vendicarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi l’incontro con altri familiari. Il cugino Leandro Onolfo forse cerca di disarmarlo ma la pistola viene azionata e un proiettile lo colpisce sul costato: l'uomo si salverà dopo l'asportazione di milza e rene. L'arma sarebbe stata poi occultata da Alessandro Gueli, mentre gli altri cinque indagati sono accusati di favoreggiamento perchè avrebbero mentito ai poliziotti per cercare di evitare l'arresto di Francesco Gueli.