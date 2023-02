Palma rischia di crollare al Viale della Vittoria, chiesto intervento urgente al Comune

Una grossa palma, verosimilmente colpita da punteruolo rosso, rischia di cadere. Lo ha segnalato il responsabile regionale del Codacons Giuseppe Di Rosa con una nota indirizzata al sindaco Francesco Miccichè, al segretario generale del Comune Maria Floresta, all’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato e al dirigente locale della Protezione civile Attilio Sciara.

“La mia segnalazione - scrive Di Rosa - aderisce allo spirito di collaborazione con l’amministrazione. La palma in questione si trova al Viale della Vittoria al civico 113. Si rimane in attesa di pronto riscontro con l’avvertimento che, laddove il presente stato di cose dovesse permanere e dovesse riscontrarsi il perdurante disinteresse dell’amministrazione alle problematiche, ci vedremo costretti, in funzione della tutela degli interessi dei cittadini consumatori, ad attivare i rimedi concessi dalla legge, segnalando la vostra inerzia agli uffici di competenza”.