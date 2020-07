Preso con trenta dosi di cocaina, bracciante agricolo torna libero dopo dieci mesi

Giuseppe Lupo, il bracciante agricolo di 43 anni, arrestato il 5 settembre dell'anno scorso dopo essere stato trovato in possesso di 30 dosi di cocaina, torna libero.

Il gup del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, al quale si è rivolto il difensore, l'avvocato Santo Lucia, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora a Palma di Montechiaro. Il giudice - dopo un lungo periodo fra detenzione prima in carcere e poi in casa, in considerazione anche del fatto che è stato fissato il processo e, quindi, le indagini preliminari si sono concluse - ha ritenuto che le esigenze cautelari si siano nettamente affievolite.

Lupo era stato arrestato dai carabinieri al termine di una perquisizione domiciliare. I militari, che avevano dei sospetti basati su una precedente attività investigativa, sono andati a controllargli l'abitazione e, all'interno, hanno trovato tredici grammi di cocaina suddivisa in 30 dosi, un bilancino di precisione e del materiale ritenuto utile per il confezionamento della droga.

Il bracciante era, quindi, finito in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. La misura, in seguito, è stata attenuata con i domiciliari e, adesso, con il processo alle porte, c’è stata l’ulteriore riduzione.